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بالتزامن مع بدء الاوكازيون الشتوي

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 09-02-2021 02:17 م متابعات- أمينة عبد العال

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالتزامن مع بدء الاوكازيون الشتوي، وذلك للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الاوكازيون التي أعلنت عنها الوزارة.
وشدد «محسب»، في بيان له اليوم، على ضرورة أن يكون هناك قناة للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة ، بالإضافة لتنظيم عدد من الجولات الميدانية المباشرة على المحال المشاركة في الاوكازيون للوقوف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
ويرى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تغليظ عقوبة طرح عروض وهمية، على أن يتم سرعة تحرير محاضر للمخالفين، وإعلان ذلك فى مختلف وسائل الإعلام لردع المخالفين والمتجاوزين، وكل من يخالف التعليمات والمواصفات المنصوص عليها، موجهًا بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الاوكازيون الشتوي من أجل تخفيف العبء على المواطنين.
وأضاف «محسب»، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف لتخفيف العبء عن الفئات البسيطة، ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض التجار ذلك سواء من خلال ممارسة الاحتكار أو رفع الأسعار.
 

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