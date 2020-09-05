برلماني إخواني شهير يهاجم أمير قطر .. ما الأمر

السبت، 05-09-2020
09:54 ص
عبد القادر وحيد
تعرض
القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي عيسى
لحملة هجوم، عقب استنكاره البذخ
الذي يعيشه أمير قطر
.
وكتب
عسى على حسابه في فيس بوك: " عندما يتم الإنفاق ببذخ فى وقت يموت الملايين جوعا
فهذه هى السفاهة، منوها بأن يخت أمير قطر
رسا على ميناء ساحل مدينة
بودروم السياحية في تركيا، وهو سادس أغلى يخت فى العالم.
وأضاف
أن الصحف التركية تحدثت عن هذا الكم من البذخ، ولكن
الجزيرة
التزمت الصمت كعادتها وكذلك صمتت كل قناة مكملين وأخواتها.
وتابع: يسمى اليخت
المذكور "القصر العائم"
لفخامته وضخامته، على اعتبار أنه سادس أكبر يخت في العالم.
كما
يحتوي يخت الأمير تميم على 12 جناحا، ومسبحين، ومهبط لمروحية، وصالة ألعاب رياضية،
وجاكوزي، ودار عرض سينمائي.
وقد
تم تجهيز الجزء الداخلي من اليخت
بأثاث مصنوع يدويا، بينما تتزين جدرانه بأعمال الرسامين
المشهورين مثل بيكاسو وفان جونج.
وتابع عيسى
في حديثه: أنأ من يقومون بمهاجمته هم ملكيون أكثر من الملك، ففى كل
مرة ننتقد تصرفا غير أخلاقى وغير شرعى لدولة قطر أو تركيا، حتى قناة الجزيرة
أو نقدم نصيحة، إلا ويخرج علينا من يهاجم ما نقول ويكرر التهم نفسها: "لماذا لا تهاجم باقى دول الخليج".