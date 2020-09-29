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بدءا من اليوم .. الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مدبولي
 
الثلاثاء، 29-09-2020 12:21 م إيمان هاني
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار وقف البناء كان لتصحيح إعادة تخطيط الدولة وفق أسس علمية وتلافي أخطاء عقود.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري ببرنامج "مساء دى ام سى"، أنه اعتبارا من اليوم سيسمح لكل صاحب رخصة سارية استكمال البناء والتشطيبات حتى الدور الرابع، بما ينشط سوق العمالة والبناء".

وتابع: "قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن المصري وأي قانون تصدره الحكومة يستهدف مصالح المواطنين"، معقبا "لدينا مبدأ المرونة في التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين".



 

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