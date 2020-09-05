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ببساطة.. تدوينة مثيرة لتركي الحمد عن قطر

ببساطة.. تدوينة مثيرة لتركي الحمد عن قطر
ببساطة.. تدوينة مثيرة لتركي الحمد عن قطر
 
السبت، 05-09-2020 09:46 ص عبد القادر وحيد
قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن الأمر ببساطة، هي أن قطر شبه جزيرة شرق السعودية.
وأضاف على حسابه في تويتر: "المشكلة مع قطر ببساطة، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة وبس.. وخاصة مع الجارة الكبرى".
وتابع: حين تسأل عن قطر، سيقال لك: شبه جزيرة إلى الشرق من السعودية..لا أكثر..رحم الله امرأ عرف قدر نفسه".
وعلق أحد ر واد تويتر قائلا: "بنظرة بسيطة لمحيطنا الخليجي يتضح أن المشكلة بقطر لأن مشاكلها مع نصف الخليج أما السعودية فمشكلتها مع قطر فقط".
وعلق آخر: "حسنا تركي الحمد لو لمن تكن كما تقول لما كان هناك مقاطعة أو حصار، عليكم الاعتراف بذلك وأنا هنا لا أدافع عن قطر. ولكن توصيفك لم يكن في محله. قطر دولة مؤثرة في المنطقة ليس لأنها دولة عظمى بل لانها تقوم بما يطلب منها من دوائر الدول العميقة في الغرب والولايات المتحدة خصوصا".

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