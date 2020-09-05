ببساطة.. تدوينة مثيرة لتركي الحمد عن قطر

السبت، 05-09-2020
09:46 ص
عبد القادر وحيد
قال الكاتب السعودي تركي الحمد
إن الأمر ببساطة
، هي أن قطر
شبه جزيرة شرق السعودية.
وأضاف على حسابه في تويتر: "المشكلة
مع قطر ببساطة
، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة وبس.. وخاصة مع
الجارة الكبرى".
وتابع: حين تسأل عن قطر
، سيقال لك: شبه جزيرة إلى الشرق من السعودية..لا أكثر..رحم
الله امرأ عرف قدر نفسه".
وعلق أحد ر واد تويتر قائلا: "بنظرة بسيطة لمحيطنا الخليجي يتضح أن
المشكلة بقطر
لأن مشاكلها مع نصف الخليج أما السعودية فمشكلتها مع قطر
فقط".
وعلق آخر: "حسنا تركي الحمد
لو لمن تكن كما تقول لما كان هناك مقاطعة أو حصار، عليكم الاعتراف بذلك وأنا هنا لا أدافع عن
قطر
. ولكن توصيفك لم يكن في محله. قطر
دولة مؤثرة في المنطقة ليس لأنها دولة
عظمى بل لانها تقوم بما يطلب منها من دوائر الدول العميقة في الغرب والولايات
المتحدة خصوصا".