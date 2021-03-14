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بايدن يصرف 1.9 تريليون دولار تحفيزات للشعب الأمريكي

بايدن
بايدن
 
الأحد، 14-03-2021 10:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة الأمريكية أن الشعب سيتلقى اعتبارا من نهاية الأسبوع الشيكات البالغ قيمتها 1400 دولار للفرد ، في إطار حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار والتي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي .
و من المتوقع أن تؤدي خطة التحفيز إلي إيجاد 7 مليون وظيفة جديدة هذا العام ، وجعل الرعاية الصحية ميسورة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشارة وزارة الخارجية الأمريكية و إدارة الضرائب في بيانات أن أولي الدفعات سترسل عن طريق التحويل وسيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع والبعض الآخر في الأٍسبوع المقبل .
جدير بالذكر أنه لم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين لكن قد يصل المبلغ الإجمالي إلي 400 مليار دولار ، وسيتلقى ملايين الأمريكيين الذي يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين شيكا بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ .   
 

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