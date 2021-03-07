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بايدن يشيد بقرار مجلس الشيوخ ويصفه بـ" الخطوة العملاقة "

بايدن
بايدن
 
الأحد، 07-03-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصويت مجلس الشيوخ لصالح إقرار خطة التحفيز الاقتصادية والبالغة 1.9 تريليون دولار قائلا أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إليها للتعامل مع تداعيات الأومة الوبائية .
و أضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي :" خطونا خطوة عملاقة لمساعدة الأميركيين"، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية " ، حسبما نشرت وكالة " فرانس برس " .
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر خطة بايدن للإغاثة من " كوفيد _19 أمس " بعد جلسة استمرت طوال الليل وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين علي مساعدات البطالة و إخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديل .  
 

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