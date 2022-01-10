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بأمر الرئيس.. منع استخدام البنزين والديزل في شرم الشيخ

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بأمر الرئيس.. منع استخدام البنزين والديزل في شرم الشيخ

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الرئيس السيسي
Native
Teads
الإثنين، 10-01-2022 09:22 ص

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إنه تقرر منع استخدام البنزين والديزل في مدينة شرم الشيخ، بمناسبة استقبال مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أن التحرك سيكون إما عن طريق الغاز الطبيعي أو الكهرباء "، معقبًا :" و دي أوامر من الرئيس السيسي ".
وأضاف خالد فودة خلال حواره ببرنامج " من مصر" والمُذاع على " فضائية " سي بي سي" ، أن جميع محطات البنزين سيتم تحويلها لغاز =، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ ستكون نموذجا يحتذى به في باقي المدن بعد مؤتمر المناخ.

وتنطلق اليوم الاثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.
ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.
 

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