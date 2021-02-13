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انقلاب من الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد

امطار
أرشيفية
 
السبت، 13-02-2021 01:52 م إيمان هاني
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم ، مؤكدا أنه يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي.
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن حالة الاستقرار مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل، حيث أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة، ولكن الطقس سيكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والاولى من الصباح.
وتابع:" البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الثلاثاء وستستمر حتى يوم الخميس، حيث سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، فضلا عن نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء وقد يكون مثير للرياح والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية".

 

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