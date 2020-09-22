الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 10:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

مسئولة: فيضان قادم ومخاطره لنهاية شهر أكتوبر

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن " بن سلمان"

انقلاب مفاجيء للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة

في بوركينا فاسو.. مقتل 26 إرهابي في عمليتين للجيش

فيديو مؤثر.. هتافات عفوية لأطفال السودان للملك سلمان بعد مشاهدة الإغاثات

عرض سعودي لنجم الأهلي .. والخطيب يرفض

فنانة شهيرة ترد على انتقاد الجمهور لـ"القبلات" في مسلسلها الجديد: جوزي عارف

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد .. قط يتناول المخدرات و رد فعله بعدها يحصد ملايين المشاهدات

انقلاب مفاجئ للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة

مستشار بن زايد
انقلاب مفاجيء للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة
الثلاثاء، 22-09-2020 09:45 ص عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد ابو ظبي إن هناك تغيرا يشبه انقلابا داخل أروقة الزعماء الديمقراطيين تجاه رؤيتهم للإمارات.
وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "حسين أبش أحد المتابعين عن كثب لما يجري في دهاليز صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن: حدث انقلاب مفاجئ حيث أصبح زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي اليوم من أكثر المعجبين والمتحمسين والمدافعين عن مواقف الإمارات.. شكرا عزيزي حسين على هذه المعلومة".
وأضاف عبد الخالق أيضا أن القادة الديمقراطيين ولدوا من جديد معجبين إماراتيين قائلا :" من الجيد سماع هذا من أحد المطلعين في واشنطن".ض
وأعاد عبد الخالق ما كتبه متابعه الذي دوّن على حسابه في تويتر ما مفاده :" هذا صحيح تماما. القادة الديمقراطيون ولدوا من جديد في الإمارات".
يأتي هذا بالتزامن مع تقوم به الإمارات من سبق في الخليج بإبرام اتفاقية السام والتطبيع مع إسرائيل، والذي بدأت به، ثم لحقتها البحرين برعاية أمريكية.

إقرأ ايضا

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

تدوينة مثيرة للجارالله عن هروب حسن نصر الله

فيضانات اليابان

تحذير عاجل لمواطني محافظة البحيرة .. التفاصيل مهمة

ططططططططططط

مفاجأة بآخر التطورات الصحية لحالة "طفل العجانة"

أخبار متعلقة

العتيبة

تدوينة مثيرة لمستشار بن زايد عن سفير الإمارات في واشنطن

قناة الجزيرة

مستشار بن زايد: أتعجب كيف صار هذا الشخص مديرا لقناة الجزيرة

مستشار بن زايد وجه لها ورطة أخلاقية.. ومذيعة الجزيرة فاجأته بهذا الأمر

مستشار بن زايد: قطر مترددة في التطبيع.. وتفعل هذا الشيء منذ 25 عاما

مستشار بن زايد لحكومة لبنان الجديدة : خلوا إيران تنفعكم

مستشار بن زايد: مشاركتي لأكاديمي إسرائيلي "لم ولن يحدث في الدنيا ولا الآخرة"

مستشار بن زايد : " تعاسة وتياسة" من المقصود بهذا الوصف

مستشار بن زايد : " تعاسة وتياسة" من المقصود بهذا الوصف

مستشار بن زايد

من المقصود.. مستشار بن زايد: سحقا للصعاليك