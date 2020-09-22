انقلاب مفاجئ للزعماء الديمقراطيين بأمريكا.. مستشار بن زايد يكشف هذه المفاجأة

الثلاثاء، 22-09-2020
09:45 ص
عبد القادر وحيد
قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق
عبد الله المستشار السابق لولي عهد ابو
ظبي إن هناك تغيرا يشبه انقلابا داخل أروقة الزعماء الديمقراطيين
تجاه رؤيتهم
للإمارات.
وكتب عبد الخالق
على حسابه في تويتر: "حسين أبش أحد المتابعين عن كثب
لما يجري في دهاليز صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن: حدث انقلاب مفاجئ حيث
أصبح زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي اليوم من أكثر المعجبين والمتحمسين
والمدافعين عن مواقف الإمارات.. شكرا عزيزي حسين على هذه المعلومة".
وأضاف عبد الخالق
أيضا أن القادة الديمقراطيين
ولدوا من جديد معجبين
إماراتيين قائلا :" من الجيد سماع هذا من أحد المطلعين في واشنطن".ض
وأعاد عبد الخالق
ما كتبه متابعه الذي دوّن على حسابه في تويتر ما مفاده
:" هذا صحيح تماما. القادة الديمقراطيون ولدوا من جديد في الإمارات".
يأتي هذا بالتزامن مع تقوم به الإمارات من سبق في الخليج بإبرام اتفاقية
السام والتطبيع مع إسرائيل، والذي بدأت به، ثم لحقتها البحرين برعاية أمريكية.