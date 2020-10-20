انتظروها الشهر المقبل .. مفاجأة سارة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

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وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي
طارق شوقي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 12:23 م إيمان هاني


أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إطلاق إصدار جديد لقناة مدرستنا لطلاب الثانوية العامة في منتصف نوفمبر المقبل.
وقال "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي "، إن الدولة المصرية استفادت من جائحة فيروس كورونا في تطوير منظومة التعليم عن بعد، مؤكدا أنه سيتم تدشين موقع الكتروني خاص بقناة مدرستنا سيتم تحميل كل ما يتم إذاعته عليها ليكون متاحًا للطلبة ممن لديهم القدرة على الوصول إلى الانترنت.
وأضاف أن هناك اتفاق مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج مايكروسوفت اوفيس مجانًا لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، معقبا "لأول مرة سيكون هناك ايميل لـ20 مليون طالب متاح عليه كل برامج الورد والإكسل والبوربوينت".
و أوضح أنه سيكون هناك منصة خاصة بالدروس الالكترونية بها نماذج من الأسئلة الجديدة لطلبة الثانوية لتطبيقهم عليها، مستطردًا "سنتيح للطالب الثانوية إمكانية الدخول على التابلت أو الكتاب لأن السؤال لا يقيس حفظه ولمن يقيس فهمه للمنتج التعليمي".

 

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