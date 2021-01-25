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انتصار السيسي عن "الكحلاوي": مصر تودع امرأة عظيمة

انتصار السيسي
انتصار السيسي
 
الإثنين، 25-01-2021 11:19 ص المصريون

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدة أن مصر ودعت نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية.
وكتب "انتصار السييس"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" ودعت مصر نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء.. ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة".
واختتمت :" رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".
 

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