الوطنية للتدريب تزف بشرى سارة للشباب

الخميس، 19-11-2020
06:09 م
أحمد سالم
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية
للتدريب، إن الإنسان هو أهم المشاريع القومية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، لذا فإن الأكاديمية تقوم بتأهيل وتدريب الشباب
عبر العديد من البرامج والتدريبات الميدانية.
وأضافت رشا راغب خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أنه بعد تأهيل وتدريب الشباب
جاءت خطوة تمكين العديد منهم فى عدد من المناصب المهمة، مثل محافظ بنى سويف فهو خريج الأكاديمية.
وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية
للتدريب، أن الشباب
يمثلون 60% من السكان لذا من الطبيعي أن تكون نفس النسبة من الشباب
فى المناصب التنفيذية للدولة.