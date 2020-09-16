الأربعاء 16 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

النيابة العامة السعودية تصدر تحذيراً عاجلًا

الرئيس يزف بشرى سارة لـ«خريجي الجامعات»

مفاجأة.. «السراج» يقدم استقالته خلال ساعات

أول رد من سوريا على محاولة «ترامب» قتل «الأسد»

«طبيب مصري في السعودية».. مفاجآت في قضية «هدير الهادي»

فنان شهير ينشر صورة عضو ذكري بالخطأ ويفاجئ الجميع بتعليق صادم

«الشباب السعودي» يضع عرضًا «ملكيًا» على طاولة أرسنال

«صلاح» يحتل هذه المرتبة من الأعلى أجرًا

قطع أنف وشفاه..معركة استمرت 8 ساعات بالمحلة

تحذير شديد اللهجة من مرتضى منصور

الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء الفائزين بإعادة الشيوخ

الانتخابات
الانتخابات
الأربعاء، 16-09-2020 04:55 م أحمد سالم
أعلن المستشار لاشين إبراهيم ؛ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدا انتخابيا.


وجاءت أسماء الفائزين في جولة الإعادة كالتالي:


أبو سريع إمام عفيفي - القليوبية

هشام أحمد على - المنوفية

محمود فريد محمود شرارة - المنوفية

أشرف ممدوح شعبان - كفر الشيخ

على محمد على العجوانى - كفر الشيخ

عمرو إبراهيم القماطي - الجيزة

نبيل حميدة ثروت - بني سويف

محمد عبد المنعم قرشى - أسيوط


عادل محمد حجازى أحمد - أسيوط 

مصطفي محمود إبراهيم - أسيوط

مجدى أحمد محمد خراجة - سوهاج

محمود عبد الرحيم أبو سديرة - سوهاج

مصطفى قدرى الشريف - سوهاج

أحمد فوزى أحمد - سوهاج 

عبد الحكيم حسانى في سوهاج

محمد كمال موسى - قنا 

أبو النجا محمود عثمان - قنا

عبد الفتاح حسن دنقل - قنا

محمد عبد العليم حسين محمد - الأقصر

محمد عطاالله - الأقصر

مجدى الدين حسيبو - أسوان

محمد الأنور سليمان - أسوان

أحمد عبد الشافى محمد - دمياط

عاطف محمد حسنين - بورسعيد

رمضان إمام على غنيم - الإسماعيلية

رزق عبد الحميد علوانى - مطروح

إقرأ ايضا

المتحدث العسكري

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير2021

2019093011060161

السيسي يزف بشرى سارة للمعلمين بالمدارس

وزير التعليم : جدول " خلف خلاف" لتنظيم الحضور بالمدارس

وزير التعليم : جدول " خلف خلاف" لتنظيم الحضور بالمدارس

أخبار متعلقة

صصصصصصصصصصصصص

شاهد ..لحظة ضبط برلماني أثناء تلقيه رشوة بروسيا

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

محافظات المرحلة الأولى والثانية بانتخابات النواب

الانتخابات

موعد انتخابات النواب بالداخل والخارج