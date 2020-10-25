الوطنية للانتخابات تعلن انتظام التصويت في اليوم الثاني

الأحد، 25-10-2020
01:04 م
إيمان هاني
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، اليوم
الأحد، انتظام التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
2020، مؤكدة عدم رصد
أي مخالفات حتى الآن، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
و انطلقت صباح أمس، المرحلة الأولى السر
الذي تود لو كنت تعرفه منذ سنوات لخسارة الوزن والدهون الزائدة من انتخابات مجلس النواب
في الداخل، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد،
وتستمر عملية التصويت في اللجان الانتخابية حتى الساعة 9 مساء اليوم.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، اليوم
الأحد، انتظام التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
2020، مؤكدة عدم رصد
أي مخالفات حتى الآن، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
و انطلقت صباح أمس، المرحلة الأولى السر
الذي تود لو كنت تعرفه منذ سنوات لخسارة الوزن والدهون الزائدة من انتخابات مجلس النواب
في الداخل، وفق إجراءات احترازية مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد،
وتستمر عملية التصويت في اللجان الانتخابية حتى الساعة 9 مساء اليوم.