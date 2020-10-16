الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدير مكتب "بن سلمان" ينشر فيديو لشخصية غيرت السعودية

أول تحرك من الدولة بحق خطيب مات على المنبر اليوم

السعودية.. نجم النصر يغادر للاتحاد

عقار شهير يسقط في مواجهة كورونا

فقير تكتشف الشرطة بحوزته مليون يورو

السعودية في اتتظار الحدث الهام

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول.. والأحد غرة الشهر

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

وزير صحة إيطاليا يتهم كريستيانو رونالدو.. والأخير يرد

موقف إماراتي مفاجئ وغير متوقع من مصالحة قطر

الوطنية تعلن آخر استعدادتها قبيل انتخابات المقيمين بالخارج

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
لاشين
 
الجمعة، 16-10-2020 06:12 م أحمد سالم
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات وضع اللمسات النهائية لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتى ستعقد بالخارج ايام ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر الجاري ويوم ٢٤و٢٥ من نفس الشهر بالداخل. 

وقالت الهيئة الوطنية أنها ستقوم بطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات المرحلة الأولى يومي  19 و20 أكتوبر الجاري وذلك بشأن المصريين المقيمين بالخارج والذين سبق أن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية.

واكدت الهيئة انه لن يسمح لأي مواطن لم يسجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية من المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات. 

واوضحت  الهيئة الوطنية أن  الناخبين في الخارج مدعون للدخول على موقع الهيئة  خلال اليومين المحددين، وذلك لطباعة بطاقة إبداء الرأي وإرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدًا للتصويت في الخارج للمرحلة الأولى
 

إقرأ ايضا

وثيقة

يحدث فى اليمن.. مجموعة تتعقب أموال واستثمارات الحوثيين بالمحاكم الدولية

خالد الجندي

الجندي: الإخوان لقطاء

فبببببببببببببب

مفاجأة عن مرتكبي جريمة فتاة المعادي .. يكشفها مسئول أمني

أخبار متعلقة

FB_IMG_1601746584288

الخارجية تصدر تحذيرات هامة للمصريين بالخارج

لاشين إبراهيم

بعد أنباء مده.. الوطنية للانتخابات تكشف موعد إغلاق الترشح