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الوزير يتفقد مشروع ازدواج وتطوير طريق الأقصر - قنا

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الوزير
السبت، 19-09-2020 08:37 م
أجرى  الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية اليوم بدأها  بمتابعة  اعمال تنفيذ  المرحلة الأولى من مشروع  ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/  الاقصر الصحراوى الشرقى  بطول ٣٦ كم من مدينة طيلة وحتى محور قفط/ القصير والذي تبلغ تكلفته ٢٩٠ مليون جنيه.

وتابع الوزير اعمال تنفيذ المشروع الذي يشمل  انشاء اتجاه جديد بعرض ١١.٥ متر ليصبح الطريق بعرض اجمالي ٢٣ متر بواقع ٣ حارة لكل اتجاه بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه ١١.٥ متر  وذلك باستخدام معدات الصيانة الذكية.

وأكد  الوزير على أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق مشيرا إلى أن  القيادة السياسية قد وجهت   بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق  لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد كما شدد الوزير على ضرورة الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة
 

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