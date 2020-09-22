الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فتاة كويتية تلقي نفسها من الطابق الثاني والسبب صادم

الوزراء يوافق على تأسيس شركة مساهمة مع السودان

الري تعلن خطتها للتعامل مع أعنف فيضان في تاريخ مصر

صدمة.. فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: حياتي الشخصية

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

شاهد.. اعتداء جماعي على ضابط شرطة كويتي داخل سيارته

رد صادم من شمس الكويتية على شخص انتقد رقصها في ملهى ليلي

الأزهر يحذر من الاستماع أو الترويج لأغنية «أصالة»

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

السياحة والآثار تناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

الوزراء يوافق على تأسيس شركة مساهمة مع السودان

107822631_1650967351748290_4739501641032875065_o-720x430
رئيس الوزراء
الثلاثاء، 22-09-2020 03:49 م محمد فضل

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على تأسيس شركة مساهمة "مصرية – سودانية" بين حكومتي البلدين.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الأسبوعي، إن تأسيس الشركة يأتي "في إطار توطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين".
ويمثل الحكومة المصرية في الشركة المساهمة القادمة "الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية"، ويمثل الجانب السوداني"شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية".
وتختص الشركة المساهمة الجديدة بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو للتصدير، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وتضم اختصاصات الشركة أيضا كلا من زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.
وتشمل اختصاصات الشركة أيضاً كلاً من التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، إضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة المساهمة.

إقرأ ايضا

20200902130918433

" السيسي" يتلقي دعوة للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بجنوب السودان

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب

عن دائرة الخانكة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لمجلس النواب

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

أخبار متعلقة

202009171158115811

7 قرارات جديدة يقرها "الوزراء" بشأن كورونا

العاصمة الإدارية

"الوزراء" يكشف عن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى

علينا الاستعداد للأسوأ.. الوزراء يصدم المواطنين بشأن كورونا

كل إجراء لايتم إلا بالرشوة في مصر

مسئول: "اللي هيرتشي دلوقتي هيتحاكم بتهمة الغباء"

مدبولى

مدبولي عن مخالفات البناء: "التصالح ليس جباية"

الرئيس السيسي

"مدبولي" : هذه هي قيمة التصالح الجديدة بعد توجيهات الرئيس