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"الوزراء" يكشف عن موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
الأحد، 20-09-2020 12:49 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لا يوجد موعد محدد لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه من المقرر أن يكون في النصف الأول من 2021.
وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك 33 ديوان وزارة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 60 ألف موظف، منوها بأن هناك لجنة ستتولى الإشراف على الأصول الحكومية، والمباني التي سيتم إخلاؤها، حيث إن كل مبنى سيتم التصرف معه على حدا.
 

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