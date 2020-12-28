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بسبب "كرونا"

الوزراء يحذر من الغرامة والحبس في هذه الحالة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
 
الإثنين، 28-12-2020 09:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس" كورونا" المستجد والتي أعلن عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار علي صفحته الرسمية علي " الفيسبوك " ، أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشيه من خلال مجموعة من القوانين الملزمة .
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" بمشاركة عدد من الوزراء و المسئولين عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، مؤكدا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين وهو ما استلزم عقد هاذ الاجتماع ، حسبما نشرت " أخبار اليوم " .
و كلف مدبولي خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية علي المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021 لتكون رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهي الشدة والحزم .
وتم الاتفاق في الاجتماع علي أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة 50 جنيه ويتم تحصيلها فورا وفي حالة الامتناع سيتم تحميل المخالف فورا للنيابة المختصة لأخذ ما يلزم بشأنه .
جدير بالذكر أن المركز قد أعلن عن تحصيل 1226 إصابة جديدة  ليرتفع عدد المصابين إلي 132541 ، فيما سجل 53 وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلي 7405 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 110015 .
 

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