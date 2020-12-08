النواب يشيد بحديث الرئيس مع ماكرون حول إعلاء القيم الدينية على القيم الإنسانية

الثلاثاء، 08-12-2020
01:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
، بكلمة ولقاء الرئيس
السيسي
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لفرنسا، مؤكدا أن حديث الرئيس
السيسي
على أن"مرتبة القيم الدينية أعلى بكثير من مرتبة القيم الإنسانية"
كلام يستحق الاحترام والإشادة.
وأوضح وهدان في بيان له، أن الرئيس السيسي
كان حريص في حديثه
على أن الحريات الإنسانية يجب أن لا تتعرض مع القيم الدينية التي يعتنقها أكثر من مليار
ونصف من المسلمين والتي تجرح مشاعرهم، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسي
كانت واضحة
وصريحة .
وأضاف "وكيل النواب
" أن الزيارة الناجحة التي قام
بها الرئيس السيسي
لفرنسا تأتي في إطار العلاقات الكبيرة التي تجمع بين البلدين، مشيرا
إلى أن مصر وفرنسا لهم رؤية مشتركة في العديد من الملفات خاصة الملف الليبي
وأشار إلى أن زيارة السيسي
شهدت زخم غير المسبوق وبشكل ملحوظ،
مؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية
للاستقرار والأمن بالمنطقة.