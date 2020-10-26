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النمنم: مصر سبقت أوروبا في هذا الشيء

الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق
حلمي النمنم
 
الإثنين، 26-10-2020 12:52 م إيمان هاني
أكد الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن مصر من الدول المتقدمة في البرلمان والحياة النيابية، حيث أننا سبقنا الكثير من دول اوروبا في أنها لم تصل إلى تلك المرحلة.
و أضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال حواره ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "تن"، قائلا:" كان هناك محاولة عام 1928 من قبل محمد علي باشا لإنشاء المجالس النيابية، ولكن أصبح لدينا مجلس نيابي منذ عهد الخديوي إسماعيل".
وتابع:" فترة الخديو إسماعيل وتجربته بحاجه إلى إعادة نظر، ورد اعتبار، لأن هذا الرجل أحد البناة العظام في مصر، وظلم ظلما بينا، حيث أنه كان أحد المؤسسين الكبار في الدولة المصرية ".


 

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