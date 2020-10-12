النمنم: جماعة الإخوان عار على الإسلام





أشاد حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة صباح أمس بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر المجيد.

وقال النمنم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية "تن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث رسائل واضحة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مضيفا أن جماعة الإخوان خائنة للوطن وعار على الإسلام.

وتابع:" عادة المصريين لا يلتفتوا للأصوات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك منظمات خارجية ليس لها هدف إلا إسقاط مصر.



