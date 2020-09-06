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" النجار": اللي بيقولوا مصر بتهدم المساجد مبيصلوش

" النجار": اللي بيقولوا مصر بتهدم المساجد مبيصلوش

الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
عبد النجار
 
الأحد، 06-09-2020 12:05 م إيمان هاني
قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من يدعي أن مصر تهدم المساجد ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة.
وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا : "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الإخوان وعناصر الجماعات الإرهابية باعوا انفسهم للشيطان وهدم الدولة الإسلامية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامي مطلقا، مضيفًا: "الإخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع اكثر".

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