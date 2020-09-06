" النجار": اللي بيقولوا مصر بتهدم المساجد مبيصلوش

عبد النجار

قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من يدعي أن مصر تهدم المساجد ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا : "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب والتضليل أشد أنواع

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الإخوان وعناصر الجماعات الإرهابية باعوا انفسهم للشيطان وهدم الدولة الإسلامية، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامي مطلقا، مضيفًا: "الإخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع اكثر".

