الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضياء السيد: تكريم "صلاح" تأخر كثيرًا

أليو بادجي ينتقل لصفوف الإتحاد

والدة إعلامي شهير تضبطه متلبسًا مع شمس الكويتية

وزير الرياضة يطلق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"

مفاجأة.. دول عربية تنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس

أحمد شوبير: " الشيخ" عنده سوء بخت مع الأهلي

موظف يصور 22 فيلمًا لزوجتيه وابنته القاصر مع راغبي المتعة

صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

لأول مرة منذ المقاطعة.. قطر تعلن تضامنها مع السعودية

عاجل.. هجوم بالأسلحة النارية على سفارة السعودية في هذه الدولة

ADS
 

الناظر للمواطنين : استحلفكم بالله التزموا بالكمامة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
 
الخميس، 12-11-2020 12:17 م إيمان هاني
أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا كان متوقعا، معقبا:" هذا الفيروس ينشط في درجات الحرارة المنخفضة ".
وأضاف "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، قائلا:" المواطن يمكنه تجنب الإصابة بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوها بأنه لو استمر وضع اللامبالاة بالإجراءات الاحترازية سنشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا خاصة وأننا مازلنا في بداية فصل الشتاء.
وتوقع:" أن عام 2021 سيشهد انحسارا وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث هناك مجموعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في مراحلها النهائية، موجها رسالة للمواطنين: "استحلفكم بالله التزموا بالكمامة".


 

إقرأ ايضا

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر عن حادث أتوبيس مرسى علم: السواق أخد قرار غلط

الرئيس السيسي

وسائل الإعلام اليونانية تشيد بزيارة السيسي لأثينا

جانب من الزيارة

السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: ستجدون مصر الصديقة القوية الداعمة لكم

أخبار متعلقة

محمد معيط

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

الدكتور معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: دعوات النزول تكلف الدولة كثيرًا

الرئيس السيسي

السيسي: كل مليون شخص عايزين جامعة لوحدهم

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

التعليم العالي عن لقاح كورونا: مصر مستعدة لشرائه بمجرد طرحه

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: الرئيس السيسي يستنكر أعمال أهل الشر