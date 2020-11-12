الناظر للمواطنين : استحلفكم بالله التزموا بالكمامة

الخميس، 12-11-2020
12:17 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور هاني الناظر
، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن زيادة حالات الإصابة بفيروس
كورونا
كان متوقعا، معقبا:" هذا الفيروس ينشط في درجات الحرارة المنخفضة
".
وأضاف
"الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية
"إكسترا نيوز
"، اليوم الخميس، قائلا:" المواطن يمكنه تجنب الإصابة بفيروس
كورونا
من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوها بأنه لو استمر وضع اللامبالاة
بالإجراءات الاحترازية سنشهد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا
خاصة وأننا
مازلنا في بداية فصل الشتاء.
وتوقع:"
أن عام 2021 سيشهد انحسارا وباء فيروس كورونا
على مستوى العالم، حيث هناك مجموعة من
اللقاحات ضد فيروس كورونا
في مراحلها النهائية، موجها رسالة للمواطنين: "استحلفكم
بالله التزموا بالكمامة".