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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا كريمًا

الملك سلمان
الملك سلمان
 
الإثنين، 05-04-2021 08:52 م محمد فضل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل وزير العدل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
 

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