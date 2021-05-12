الملك سلمان يحذر إسرائيل.. وأمير سعودي يعلق

الأربعاء، 12-05-2021
10:15 م
الطيب حسين
أدان العاهل السعودي، الملك سلمان
بن عبدالعزيز، قبل قليل إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
وخلال اتصال مع رئيس وزراء باكستان، أكد الملك سلمان
: "إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس
وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وشهد المسجد الأقصى اقتحام القوات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين على خلفية التطوارات والعنف المتزايد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وفي تعليقه قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "هذا موقف السعودية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة للحصول على حقوقهم المشروعة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز وملوكنا من بعده رحمهم الله جميعا إلى عهد الملك سلمان
وولي عهد الأمين حفظهما الله".