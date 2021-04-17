الملك سلمان وولي عهده يفاجئان الجميع بالتبرع بمبلغ ضخم لـ«إحسان»

السبت، 17-04-2021
10:17 ص
المصريون
فاجأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الجميع بالتبرع
بمبلغ ضخم لصالح منصة
"إحسان".
وتبرع الملك سلمان
بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير
الربحية من خلال منصة إحسان
التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في
حوكمة وإدارة التبرع
ات واستدامتها.
كما قدّم ولي العهد صاحب تبرع
ًا سخيًا بمبلغ 10 مليون ريال
للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان
التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية
متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرع
ات واستدامتها.
ورفع رئيس الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ،
على هذا التبرع
السخي الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل
العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت جُبلت عليه، ونبراس يقتدى به.