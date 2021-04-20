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الملك سلمان وولي عهده يعزيان «السيسي»

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 20-04-2021 08:53 م المصريون
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك – حسب إعلام محلي-:” تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 إبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً”.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال ولي العهد:” بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.
 

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