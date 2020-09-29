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المقرحي: لن يغمض لنا جفن حتى نقضي عليكم

اللواء فاروق المقرحي
المقرحي
 
الثلاثاء، 29-09-2020 02:33 م إيمان هاني
عقب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على مقتل إرهابيين بالقليوبية، قائلا: "لن يغمض لها جفن حتى القضاء على جميع الإرهابيين".
وأضاف " المقرحي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "الحادثة بمثابة ضربة استباقية قوية لأفراد تلك العصابات الإرهابية، والتي تريد أن تعود بالبلاد إلى الفوضى".
وتابع: "القبض على الإرهابيين هو بمثابة نموذج رائع لتعاون المواطن المصري الشريف مع أجهزة الأمن الوطني، في جمع المعلومات بوزارة الداخلية، لافتًا إلى أن  عمليات القبض على الإرهابيين ستستمر ".

 

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