المقرحي: لن يغمض لنا جفن حتى نقضي عليكم

الثلاثاء، 29-09-2020
02:33 م
إيمان هاني
عقب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية
الأسبق، على
مقتل إرهابيين بالقليوبية، قائلا: "لن يغمض لها جفن حتى القضاء على جميع الإرهاب
يين".
وأضاف " المقرحي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية
"إكسترا نيوز
"، قائلا: "الحادثة بمثابة ضربة استباقية قوية لأفراد
تلك العصابات الإرهاب
ية، والتي تريد أن تعود بالبلاد إلى الفوضى".
وتابع: "القبض على الإرهاب
يين هو بمثابة نموذج رائع لتعاون المواطن المصري الشريف
مع أجهزة الأمن الوطني، في جمع المعلومات بوزارة الداخلية
، لافتًا إلى أن عمليات القبض على الإرهاب
يين ستستمر ".