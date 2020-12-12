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المفتي: نحن أمام 4 أمراض جديدة ضربت الشعب المصري

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
شوقي علام
 
السبت، 12-12-2020 11:50 ص إيمان هاني

أكد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التحرش والتنمر والعنف الأسري والشائعات ، كلها أمراض طفت على الساحة وكلها جديدة على الشعب المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" مؤخرا طفت على مجتمعنا ظاهرة جديدة وهي التنمر، وكانت موجودة من قبل، لكنها مورست مؤخرا بشكل سلبي للغاية، وتمثل اختراقًا للقيم الإنسانية".

وتابع:" التنمر هو إيذاء من إنسان لآخر نفسيًا وبدنيًا في اللفظ والفعل، ويسبب خللا في المنظومة القيمية، ويحتاج للوقوف معه طويلا".
 

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