المفتي: من حق الدولة هدم أي مسجد بشرط

السبت، 28-11-2020
12:45 م
إيمان هاني
أكد
فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن تجديد الخطاب الديني يشمل الفتوى
الرشيدة والعلم الرشيد وتصحيح المسار والمفاههم.
وأضاف
المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة
"صدى البلد
"، أن كتاب التأسلم السياسي إحدى حلقات الحرب الفكرية مع جماعة
الإخوان.
وتابع:"
جماعة الإخوان في نهايتها، مؤكدا أن بعض الدول بدأت تدرك وتتيقظ لخطر هذه الجماعة.
وواصل:"
من حق الدولة هدم أي مسجد تم بناؤه على أرض مغتصبة، معقبا:" العلماء يحرمون باتفاق
الصلاة المساجد المبنية على أراض مغتصبة".
وأكد
الدكتور شوقى علام
مفتى الجمهورية، أن الدولة المصرية بنت مئات المساجد خلال الفترة
الماضية ويجوز لها هدم أى مسجد لإجل المصلحة العامة مع التكفل ببناء مسجد بدلا منه.