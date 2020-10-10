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المفتي: قضية النقاب ليست دينية

شوقي علام
شوقي علام
 
السبت، 10-10-2020 11:03 ص إيمان هاني

رد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال زوج يقول إن زوجته ترتدي النقاب بدافع الدين، رغم أنه يتعارض مع قوانين البلد الأوروبي المقيمين فيه، سائلا مدى إمكانية استخدام سلطاته كزوج في منع زوجته من ارتداء النقاب.
وقال مفتي الجمهورية في جوابه، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يجب على الزوجة أن تعيش بالحد الذي شرعه الله وهو أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين.
وتابع:" النقاب يخضع لعادات الأقوام والشعوب وليس قضية دينية وإنما اجتماعية ولا علاقة له بالنص الشرعي".

 

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