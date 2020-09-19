السبت، 19-09-2020
10:04 ص
إيمان هاني
وجه شوقي علام،
مفتي الديار المصرية، رسالة إلى كل مواطن مصري قال فيها: "أنت في وطن عزيز وطن
قوي وله تاريخ كبير جدا وفي وطن نعتز به وبكل ذرة من ترابه وكل قطرة ماء فيه".
وأضاف خلال لقائه
مع الإعلامي حمدي رزق
، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد
"،
"علينا أن نؤدي دورنا وأن نقف في وجه التحديات وأن نكافح كفاحًا شريفًا بقوتنا
العلمية والاقتصادية، والزراعية، والإعلامية، والدينية، في كل مؤسسات الدولة".
وتابع :" هذا الدور على كل فرد انطلاقا من المسئولية
الفردية التي تبدأ من فروض الأعيان إلى فروض الكفاية التي تمثل التزاما تجاه الوطن
، معقبا :"الوقوف مع الدولة والوطن والقيادة في سبيل أنها تكافح التحديات هو واجب
شرعي، ومن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة هو خائن لوطنه بلا ريب ولا مواربة
وبوضوح".