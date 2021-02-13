المفتي: النبي نهى عن قبول هذا النوع من الهدايا

الدكتور شوقي علام



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن النبي محمد صل الله عليه وسلم، نهى عن قبول الهدايا المرتبطة بالوظيفة العامة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق ، أن مقولة "النبي قبل الهدية"، من المبررات التي يغلف بها قبول الرشوة، معقبا: "نتمنى ألا تكون هذه المبررات موجودة في ثقافتنا".

و تابع:" لا ينبغى تبرير الفساد بأسماء مستساغة، مثل الذي يبرر المشروبات المحرمة على أنها مشروبات روحية، كأنها تغذي الروح، معقبا :"لا نعني بالأسماء ولكن نعني بالمسميات والأوصاف، والأحكام مبنية على الأوصاف، فالخمر سمى بهذا الاسم وقت نزول التشريع الذي نزل في تحريم الخمر".



