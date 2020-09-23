المالية: ١٣ مليار جنيه لدعم أصحاب البطاقات التموينية بتكليف من الرئيس

الأربعاء، 23-09-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن مبادرة
"ما يغلاش عليك
" جاءت بتكليف رئاسي
حيث إن الرئيس
عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص نحو ١٣ مليار جنيه من الموازنة العامة
للدولة لتقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل ١٠٪ إذا كانت الخصومات
المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي ١٥٪، ويُعادل ١٤٪ بدلًا من
١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪.
وأشار الوزير في الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية
لتكريم التجار الذين حققوا أعلى مبيعات في مبادرة "ما يغلاش عليك
" بحضور
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك توجيهات
للمسئولين المختصين بوزارة المالية
بسرعة سداد مستحقات التجار والمصنعين من دعم الخزانة
العامة لأصحاب البطاقات التموينية، بما يسهم في سرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين،
على النحو الذي يساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة.