المالية: لا تحريك في شرائح الضرائب للقطاع الخاص بالفترة المقبلة

الخميس، 15-10-2020
11:26 م
المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق لمصر بحل أكبر مشكلة تواجه مصر خلال هذه الفترة وهي توفير فرص عمل خاصة وأن تعداد مصر يتخطى الـ100 مليون مواطن مما يؤدي إلى دخول مليون شاب وفتاة سنويا لسوق العمل، قائلا: "الحكومة عندها كفايتها وبالتالي اللي يقدر يخلق فرص عمل القطاع الخاص ولابد من الاستقرار الضريبي للقطاع الخاص وحل مشاكله الجمركية".
وأضاف الدكتور محمد معيط
، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن الحكومة ملتزمة تماما بعدم تحريك شرائح الضرائب
للقطاع الخاص، متابعا: "إحنا ملتزمين تماما بأن مفيش تحريك في شرائح الضرائب
للقطاع الخاص ولا تغير في ضريبة الارباح التجارية والصناعية".
واستكمل: "هنقعد الفترة الجاية مع القطاع الخاصة لحل مشكلة الضرائب
العقارية وضريبة القيمة المضافة وتبسيط الاجراءات الجمركية وحل مشكلة تنمية الصادرات بتوجيهات رئاسية وقلنا هنرد كل مستحقاتهم دفعة واحدة".