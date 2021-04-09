"المالية" تنتهي من صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص بالسعودبة

الجمعة، 09-04-2021
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة المالية
في المملكة
العربية السعودية عن الانتهاء من إجراءات صرف 31 مليار ريال
بما يعادل
99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص و ذلك خلال
الربع الأول من عام 2021 م .
وأشارت المالية
إلي
أن 233 مليون ريال أوامر دفع مستلمة للقطاع الخاص تحت إجراء الصرف ، مشيرة إلى أن أوامر
الدفع غير المصروفة للقطاع الخاص لأكثر من 45 يوم تكون موقفة بموجب أحكام قضائية ،
حسبما نشرت " صدي " .
وأضافت وزارة المالية
أنه تم إنهاء إجراءات صرف 186 مليار ريال
بنسبة 99 % من إجمالي أوامر الدفع المستلمة
للقطاع العام خلال نفس الفترة .