"المالية" تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

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صرف مرتبات
السبت، 19-09-2020 12:20 م متابعات - محمد إبراهيم

تبدأ وزارة المالية الثلاثاء المقبل في صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 3 أيام.
وقسمت الوزارة صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات أعلنت الوزارة من قبل تطبيقه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
اليوم الأول
يتضمن صرف مرتبات شهر سبتمبر في اليوم الأول 22 سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة.
ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.
اليوم الثاني
تصرف وزارة المالية مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وهو اليوم الثاني للصرف.
ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثاني التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
اليوم الثالث
وفي اليوم الثالث تصرف وزارة المالية للعاملين في 9 وزارات وهيئات في يوم الخميس 24 سبتمبر.
ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثالث والأخير التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

 

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