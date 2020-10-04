الكويت.. براءة عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات

الأحد، 04-10-2020
11:12 ص
عبد القادر وحيد- متابعات
قضت محكمة الجنايات
الكويتية اليوم ببراءة
الأكاديمي
والمفكر الكويتي عبدالله النفيسي
من تهمة أمن دولة وهي الإساءة للإمارات.
وذكرت القبس الكويتية أن الحكم الذي صدر اليوم، يعتبر من
أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
يذكر أن وزارة الخارجية كانت قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي
وطالبت
بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة قطع العلاقات مع دولة شقيقة الإمارات.
وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي
وفق المادة الـ4 من القانون
1970/30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل
عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام
بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية
تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت ودولها الصديقة.