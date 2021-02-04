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الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

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الرئيس السيسي ونتنياهو
 
الخميس، 04-02-2021 02:19 م المصريون

قال موقع “والا” العبري، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد زيارة مصر قبل الانتخابات، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وضع له شرطا بأن يقدم بادرة حسن نية تجاه القضية الفلسطينية.
ووفقا لتقرير موقع “والا”، فإن السيسي اشترط على نتنياهو أن يظهر نوايا حسنة كإعلان التزامه بحل الدولتين، ولفت التقرير إلى أن المصريين قلقون من علاقتهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة ويريدون أن يظهروا موقفا إيجابيا وتجديد مشاركتهم في الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني ، بحسب موقع روسيا اليوم .
وتبحث القاهرة وتل أبيب زيارة نتنياهو المحتملة لمصر منذ عدة أشهر. وكانت آخر مرة زار فيها نتنياهو مصر رسميا وعلنيا قبل عقد من الزمان، عندما كان الرئيس حسني مبارك لا يزال في السلطة.
 

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