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القوى العاملة: الخميس إجازة للقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير القوي العاملة محمد سعفان
وزير القوي العاملة
 
الإثنين، 05-10-2020 12:37 م متابعات - الدويني فولي
أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

وأشار سعفان، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل الأجر.


يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والقرار المعدل بإضافة فقرة جديدة، والتي تجيز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم أخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام العطلات .

وكلف سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.
 

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