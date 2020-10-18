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"القومي للسكان": أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة

السكان
تعداد السكان في مصر
 
الأحد، 18-10-2020 11:44 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الإرهاب والزيادة السكانية هما الأكثر خطرا على مصر، لافتاً إلى أن العلاقة واضحة جدا بين الزيادة السكانية والفقر، فهي نتيجة وسبب أيضا، حيث أن أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة.
وأضاف الدكتور عمرو حسن، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن نسب الفقر والبطالة والتسرب من التعليم والأمية هما أساس الزيادة السكنية، موضحا أن المشكلة في مصر في معدل النمو السكاني حيث أنه أكثر من أربع أضعاف الصين، وهذا ضغط كبير على الدولة المصرية واقتصادها.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في الثمانينات استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في تلك الفترة، منوها بأن الأزمة السكانية كانت بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1965، بانشاء المجلس القومي للأسرة والسكان.
وأوضح أن معدل الإنجاب الكلي لعام 2020 كان 30 طفل لكل 10 سيدات، لافتاً إلى أن دول عديدة أغلقت هذا الملف منذ 20 عاما رغم أنها فتحته في نفس التوقيت الذي قامت به الدولة المصرية.
 

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