الجمعة، 28-08-2020
10:26 ص
عبد القادر وحيد
تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض
على القيادي الإخواني
محمود عزت
، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
وكتب البرلماني محمد أبو حامد
على حسابه في تويتر : القبض
على الإرهابي
الإخواني محمود عزت
القائم بأعمال مرشد الإخوان والمشرف على العمليات الإرهابية
التي نفذتها الجماعة عقب ثورة ٣٠ يونيه .. صيد ثمين جداً .. تحية و تقدير لجهاز
الأمن الوطني المصري" .
ويعتبر محمود عزت
لغزا غامضا منذ 30 يونيو، حيث لم يظهر في مؤتمرات للجماعة
أو تصريحات أو مداخلات مع قنوات الإخوان أو غيرها.