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القبض على "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان

محمود عزت
محمود عزت
 
الجمعة، 28-08-2020 10:26 ص عبد القادر وحيد
تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.
وكتب البرلماني محمد أبو حامد على حسابه في تويتر : القبض على الإرهابي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان والمشرف على العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة عقب ثورة ٣٠ يونيه .. صيد ثمين جداً .. تحية و تقدير لجهاز الأمن الوطني المصري" .
ويعتبر محمود عزت لغزا غامضا منذ 30 يونيو، حيث لم يظهر في مؤتمرات للجماعة أو تصريحات أو مداخلات مع قنوات الإخوان أو غيرها.
 

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