القباج: هذه خطة الرئيس لتطوير الصعيد

الأربعاء، 30-09-2020
12:16 م
متابعات- الدويني فولي
وقالت
القباج إن الرئيس
عبد الفتاح السيسي وضع تنمية وتطوير الصعيد
نصب الأعين بالتعاون بين
الحكومة والقطاع الخاص، فتنمية الصعيد
كانت على أولويات أجندة الدولة لضمان الحياة
الكريمة لكل أبناء الصعيد
والارتقاء بمستوى معيشتهم في إطار بيئة من العمل، وهو ما ظهر في تدخلات المبادرة الرئاسية
حياة كريمة؛ حيث شملت المرحلة الأولى تدخلات ل٦٠ قرية في محافظة أسيوط
، فيما وصلت المرحلة
الثانية إلى ٩٠ قرية لتصل الى ١٥٠ قرية تشملها حياة كريمة بمحافظة أسيوط
، لتحتل محافظة
أسيوط
نحو ثلث قرى حياة كريمة المستهدفة وعددها ١٠٠٠ قرية.
وقالت
القباج إن العمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا يشمل البنية التحتية فقط ولكن
حزمة تدخلات؛ حيث تعمل وزارة التنمية المحلية على مد شبكات الطرق وتوصيل المياه الرئيس
ية
والكهرباء، وتعمل وزارة التضامن
الاجتماعي في كل ما يخص المواطن، من وصلات الصرف الصحي
ووصلات المياه وإعادة تأهيل المنازل وتركيب أسقف، وإرسال قوافل طبية وبيطرية وعمليات
عيون وإنشاء حضانات ومحو الأمية، معلنة أنه تم تجديد ٢٧٧ قرية وانتهينا من المرحلة
الأولى وعلى وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من المبادرة.
ولفتت
وزيرة التضامن
إلى أن الوزارة تنفق في أسيوط
ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة
مليار ونصف المليار سنويا، ليصل إجمالي كا تم ضخه في أسيوط
على الدعم النقدي ٥.٦ مليار
جنيه منذ بداية البرنامج، مؤكدة أنه يمكن تقليل هذا المبلغ من خلال الرائدات الريفيات
ومكلفات الخدمة العامة، بالعمل على توعية المواطنين بالعمل والإنتاج.
وقالت
وزيرة التضامن
إن برنامج تكافل وكرامة، أفضل ما فيه هو مشروطية الصحة والتعليم والتغذية
والصحة الإنجابية، وقواعد بيانات الأسر والتي تفيد في معرفة من يقدر على العمل والإنتاج.
وأشارت
إلى أن برنامج وعي يهتم بمشاركة الشباب والكبار في العمل التنموي، وتنمية روح الوطن
والانتماء، ونحن في حاجة إلى تعبئة روح الوطن والانتماء من جديد، مضيفة أن تكوين وعي
المواطن من أهم وأرقى المهام.
جاء ذلك علي هامش
لقاء وزيرة التضامن
مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
بمقر ديوان عام المحافظة .