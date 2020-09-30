الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

الحكومة تصدر قرارات غير مسبوقة

بعد سجنه عامًا.. حكم قضائي جديد يُنصف محمد رمضان

«زمردة»: كنت بمارس الرذيلة في السيارة بعلم والدتي

أول فيديو لجثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل دفنه

السعودية... مجلس الشورى يوافق على "التشهير بالمتحرشين"

السعودية.. افتتاح أول مقهى يسمح باصطحاب الكلاب

القاهرة تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوربي

القاهرة تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوربي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 02:25 م متابعات- أمينة عبد العال
عقد السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوربية اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوربي الـ 27 لمناقشة العلاقات الثنائية و القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في بيان علي صفحته الرسمية علي " الفيسبوك " أن الاجتماع جري بحضور كل من السفير   عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير ياسر سرور، نائب مساعد الوزير لشؤون مياه النيل، إضافة إلى نواب مساعدي الوزير للشؤون الأوروبية كل من السفيرة نهلة الظواهري، والسفير وائل حامد، والوزير المفوض داليا توكل.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها مع السفراء الأوربيين لإطلاعهم علي أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1733774900134201
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

البرلمان: فقدنا زعيما أسهم بمواقفه الخالدة في دعم قضايا العرب

أثناء اليمين الدستورية.. بكاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حزنا على الأمير السابق

أثناء اليمين الدستورية.. بكاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد حزنا على الأمير السابق

الرئيس السيسي

القباج: هذه خطة الرئيس لتطوير الصعيد

أخبار متعلقة

2020_6_19_3_54_47_861

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة

السيسي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة

2020_6_19_3_54_47_861

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة

أحمد موسي

أحمد موسى يطالب معاقبة كمسارية واقعة القطار جنائيًا

انقطاع-المياه

قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة الاثنين المقبل

محافظ القاهرة

عاجل.. تعديل أسعار التصالح في مخلفات البناء بـ9 أحياء بالقاهرة