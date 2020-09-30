القاهرة تستضيف سفراء دول الاتحاد الأوربي

الأربعاء، 30-09-2020
02:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
عقد السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأوربية
اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوربي
الـ 27 لمناقشة العلاقات الثنائية و القضايا
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في بيان علي صفحته الرسمية علي
" الفيسبوك " أن الاجتماع جري بحضور كل من السفير عمر
أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية،
والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير ياسر سرور، نائب
مساعد الوزير لشؤون مياه النيل، إضافة إلى نواب مساعدي الوزير للشؤون الأوروبية كل
من السفيرة نهلة الظواهري، والسفير وائل حامد، والوزير المفوض داليا توكل.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها
مع السفراء الأوربيين لإطلاعهم علي أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
في مصر .
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/1733774900134201