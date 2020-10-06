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الفيسبوك يحذف منشوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 06-10-2020 08:21 م المصريون
في بادرة هي الأولى من نوعها حذف الفيسبوك منشوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعلن به عن إمكانية التعايش مع فيروس كورونا مثل فيروس الأنفلونزا، وأكد أن الأخير هو أكثر فتكاً من فيروس كوفيد-19.
ودعا دونالد ترامب الشعب الأمريكي إلي النزول بحرية والتعامل مع فيروس كورونا مثله مثل الأنفلونزا تماماً بل أقل ضرراً على حسب قوله.
يذكر أن 209000 أمريكي توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا هذه السنة، وهي حصيلة تفوق ضحايا الإنفلونزا في المواسم الخمسة الماضية.
وتشير أرقام المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض إلى أن الحصيلة السنوية لضحايا الإنفلونزا تراوحت ما بين 12000 و61000 منذ 2010.
يذكر أن 1968 هي آخر سنة بلغ فيها ضحايا الإنفلونزا في الولايات المتحدة 100 ألف.
 

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