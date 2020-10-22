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الفقي: مصر و اليونان بينهم كيمياء خاصة

مصطفى الفقي
الفقي
 
الخميس، 22-10-2020 10:42 ص إيمان هاني


أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن هناك كيمياء خاصة بين الشعبين المصري واليوناني، حيث أن مصر اليونان تعرضتا للقهر من الدولة العثمانية ، معقبا :" صوفيا ملكة إسبانيا كانت تدرس في الإسكندرية ".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مصر وقبرص واليونان دائمًا يبحثون عن جذورهم المشتركة، لافتًا إلى أن الأتراك ينظرون إلى مصر بشكل منفصل عن المنطقة ويعتبرونها ندًا بذاتها.
وتابع :" أن تركيا مصدر شغب في المنطقة و تقف وراء داعش وتعبث في حوض البحر المتوسط، ومن الدول الراعية للإرهاب.

 

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