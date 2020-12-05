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الفقى: شيء خطير تواجهه مصر حاليا

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي
 
السبت، 05-12-2020 10:22 ص إيمان هاني

أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك ازدواجية فى تطبيق حقوق الإنسان والكيل بمكيالين.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية، لا تدرك أن قضايا حقوق الإنسان مرتبطة بثقافة كل مجتمع ، معقبا:" المثلية مباحة فى أوروبا وأمريكا ولكنها مرفوضة فى العالم الإسلامي والعربي".
ونوه "الفقى"، إلى أنه يتم تطبيق قواعد صماء لابتزاز قوى معينة، لافتا إلى أنه يتم الضغط على مصر بالباطل لوضعها فى مواقف حرجة دون مبرر".
وأضاف الفقى، لا أحد يستطيع أن يوقف ازدواجية تطبيق حقوق الإنسان التي تمارس ضد مصر، معقبا:" إذا حاربت مصر الإرهاب تتهم مصر بالخروج على قواعد الأنسان، أذا استسلمت للإرهاب تتهم مصر بأنها حاضنة له.

 

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