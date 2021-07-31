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الغنوشي: مستعدون لتقديم أي تنازلات مقابل العودة للديمقراطية

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السبت، 31-07-2021 11:33 ص

قال زعيم حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية : “لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس”، مهددا إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته”، وفق وأضاف:” 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير”، مشددا: “سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا”.
وأبدى “الغنوشي”:” أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة”، لافتا إلى  استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى “إجراء حوار وطني في البلاد.
 

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