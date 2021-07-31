الغنوشي: مستعدون لتقديم أي تنازلات مقابل العودة للديمقراطية

السبت، 31-07-2021
11:33 ص
قال
زعيم حركة “النهضة” التونس
ية راشد الغنوشي، في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”
الإيطالية : “لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس
”، مهددا إيطاليا وأوروبا من تداعيات
ما سيحدث في تونس
إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته”، وفق وأضاف:” 500 ألف تونس
ي سيتدفقون
نحوكم بوقت قصير”، مشددا: “سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس
من دون موافقتنا”.
وأبدى
“الغنوشي”:” أسفه لعدم وجود حوار مع رئيس الجمهورية ومساعديه بعد القرارات الأخيرة”،
لافتا إلى استعداده لتقديم أي تنازلات إذا
كانت هناك عودة للديمقراطية، داعياً إلى “إجراء حوار وطني في البلاد.