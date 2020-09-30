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الغانم مخاطبا الشيخ نواف الأحمد: أعرف ألمك ولكنك سيف مجرب

الغانم مخاطبا الشيخ نواف الأحمد: أعرف ألمك ولكنك سيف مجرب
الغانم مخاطبا الشيخ نواف الأحمد: أعرف ألمك ولكنك سيف مجرب
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:47 ص عبد القادر وحيد
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إننا فجعنا بنبأ وفاة حارس دستورنا وقائد مسيرتنا.
 وأضاف الغانم خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لتأدية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية، قد كان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، قائدا حكيماً حفظ لدولتنا وزنها ورسم بسياساته الحكيمة طريق نجاة وعبور أمن، وقاد بلدنا إلى بر الأمان.
وبحسب القبس الكويتية خاطب الغانم مخاطبا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائلا: "أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على فراق أخيك ومعلمك".
وأضاف:  أعلم الأسى الذي يدمي كبدك على فراق من كنتَ له سنداً.. وأعرف كم تشعر بالمسؤولية لكنك سيف مجرب وحكيم مسدد.

 

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